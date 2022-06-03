«Валенсия» расстанется с Майком Тоби, Луи Лабери и Оливье Хэнланом

Испанская этим летом расстанется с центровыми Майком Тоби (27 лет, 213 см) и Луи Лабери (30, 208), а также атакующим защитником Оливье Хэнланом (29, 193).

Тоби и Лабери выступают за «Валенсию» с 2018 года, Хэнлан присоединился к команде в этом сезоне. Руководство клуба считает, что игроки не соответствуют уровню , где «Валенсия», как ожидается, сыграет в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» ведет переговоры с защитником ЦСКА Марюсом Григонисом.

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