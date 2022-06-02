Клэй Томпсон: «Быть игроком НБА – это потрясающая работа»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» накануне первого матча финальной серии плей-офф НБА против «Бостона» признался, что рад представившейся возможности.

«Думаю, что я определенно стал более рефлексивным. Все это может закончится в одно мгновение. Один неверный шаг или один неудачный прыжок и…

Знаете, раньше мне казалось, что нужно просто больше работать, я был запрограммирован как робот и просто выполнял свои ежедневные рутинные дела, но теперь я пытаюсь найти радость в каждой рутине.

Я получаю удовольствие, когда еду на арену, когда сижу за тренировочным столом. Быть игроком НБА – это потрясающая работа. Я знал это и раньше, но после операций и реабилитации я стал получать больше эмоций, надевая игровую майку», – сказал Томпсон.

Клэй пропустил более двух сезонов из-за разрыва ахиллова сухожилия. Он травмировался в шестом матче финальной серии 2019 года против «Торонто» (2-4).

У «Голден Стэйт» еще не было такого неудобного соперника, как «Бостон». Чего ждать от финала НБА?