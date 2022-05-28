Ассистент «Индианы» Ллойд Пирс: «Тайриз Халибертон и Крис Дуарте хотят остаться, это самое важное»

Ассистент главного тренера «Пэйсерс» Ллойд Пирс поделился ожиданиями от предстоящего межсезонья.

«Думаю, наиболее важно, что наши парни хотят играть за «Индиану». Они рады начать и продолжить свою карьеру здесь. Посмотрите на . Ему предстоит третий сезон в лиге, и он уже во второй команде. Он хочет сделать «Индиану» своим домом. , который был новичком в этом году, тоже надеется остаться «Пэйсерс» обрести постоянство.

Мы все в восторге от того, что у нас есть. Также команда с нетерпением ждем драфта и открытия рынка свободных агентов. Я часто говорил , что в следующем сезоне это будет именно его команда, а не та, которую мы унаследовали.

Он получает возможность вырастить некоторых молодых и действительно талантливых парней. Ветераны также получат новый старт с этой молодежью. Думаю, мы все с нетерпением ждем тренировочного лагеря. Мы собираемся поработать летом, чтобы вернуться на правильный путь», – сказал .

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