Ассистент «Индианы» Ллойд Пирс: «Тайриз Халибертон и Крис Дуарте хотят остаться, это самое важное»

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Ассистент главного тренера «Пэйсерс» Ллойд Пирс поделился ожиданиями от предстоящего межсезонья.

«Думаю, наиболее важно, что наши парни хотят играть за «Индиану». Они рады начать и продолжить свою карьеру здесь. Посмотрите на Тайриза Халибертона. Ему предстоит третий сезон в лиге, и он уже во второй команде. Он хочет сделать «Индиану» своим домом. Крис Дуарте, который был новичком в этом году, тоже надеется остаться «Пэйсерс» обрести постоянство.

Мы все в восторге от того, что у нас есть. Также команда с нетерпением ждем драфта и открытия рынка свободных агентов. Я часто говорил Рику Карлайлу, что в следующем сезоне это будет именно его команда, а не та, которую мы унаследовали.

Он получает возможность вырастить некоторых молодых и действительно талантливых парней. Ветераны также получат новый старт с этой молодежью. Думаю, мы все с нетерпением ждем тренировочного лагеря. Мы собираемся поработать летом, чтобы вернуться на правильный путь», – сказал Ллойд Пирс.

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