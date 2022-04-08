«Я пришел сюда тренировать». Рик Карлайл опроверг слухи о переходе во фронт-офис «Индианы»

Главный тренер «Индианы» опроверг слухи о том, что он собирается перейти во фронт-офис клуба.

«Я пришел сюда тренировать. Я хочу положить этим слухам конец раз и навсегда.

Буду предельно четок. Я здесь, чтобы тренировать команду, и я здесь надолго, если они захотят. И я не боюсь перестройки.

Я вернулся в «Индиану», потому что это моя семья. Я стал здесь ассистентом, а потом молодым главным тренером, благодаря чему мне удалось построить карьеру, о которой я даже не мечтал. Поэтому я предан этому клубу, очень люблю и уважаю его владельца Херба Саймона, который является моим надежным другом», – заявил Карлайл.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века