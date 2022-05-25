Джейлен Грин – о том, что Билл Симмонс послал его: «Что я ему сделал?»

Защитник Джейлен Грин прокомментировал некорректное высказывание известного журналиста в его адрес.

«К черту . Мне плевать, что он набирает 40 очков. У его команды результат 19-60, поздравляю», – сказал в апреле Симмонс в своем подкасте.

«Когда я это увидел, я подумал: «Черт возьми, мы ведь не знакомы. Что я ему сделал? Я не понимаю, в чем причина».

Но все будут об этом говорить. Я привык к таким вещам, к разговорам в целом, но я никогда не принимаю их слишком близко к сердцу. Я начал шутить об этом в Твиттере. Смеялся над этим. Все хорошо», — сказал игрок «Рокетс».

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