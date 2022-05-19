Джейлен Грин – о попадании в 1-ю пятерку новичков: «Привет Биллу Симмонсу»

Второй номер драфта-2021 Джейлен Грин из «Рокетс» подколол журналиста Билла Симмонса после попадания в первую символическую пятерку новичков сезона.

«Привет Биллу Симмонсу, мой корефан, серьезно 🙏🏽», – написал Грин в твиттере.

Известный баскетбольный эксперт по ходу сезона раскритиковал Грина.

«К черту . Меня не волнует, что он набирает 40 очков. Его команда имеет результат 19-60, поздравляю», – произнес Симмонс.

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