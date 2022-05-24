«Чикаго» и «Детройт» в январе 2023 года проведут матч регулярки в Париже

и 19 января 2023 года проведут матч регулярного чемпионата НБА в Париже.

«Буллс» сыграют в Париже в третий раз. 6-кратные чемпионы НБА ранее проводили во французской столице два предсезонных матча в 1997 году.

«Пистонс» выступят в Париже впервые. 3-кратные победители НБА ранее играли предсезонные встречи в Лондоне (2013) и Мехико (2019).

Последний официальный матч НБА в Европе состоялся 24 января 2020 года в Париже, когда «Милуоки» взял верх над «Шарлотт». После начала пандемии лига была вынуждена на время отказаться от европейских выездов.

Париж в 12-й раз примет матч НБА. Впервые это случилось в 1991 году.

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