Ник Клэкстон рассчитывает на 3-летний контракт на 35 млн долларов, «Нетс» могут сохранить игрока

Центровой «Нетс» этим летом станет ограниченно свободным агентом.

По словам генерального менеджера клуба Восточной конференции, «Бруклин» предпочтет сохранить игрока, если тот запросит адекватный контракт.

«Клэкстон получит статус ограниченно свободного агента, они могут повторить предложение со стороны. Ник рассчитывает на что-то вроде трех лет и 35 миллионов долларов.

Они не связывают с ним свое будущее, но при таком запросе сохранят и, возможно, задействуют в сделке через год, если появятся варианты получше. Шон Маркс верит в систему развития, так что они не намерены ставить на нем крест», – заявил анонимный управленец.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?