Джавонте Даглас покинет «Уралмаш»

Центровой «Уралмаша» Джавонте Даглас (29 лет, 203 см) покинет екатеринбургский клуб и продолжит карьеру в новозеландском «Таранаки Эйрс», сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Американец стал одним из лучших игроков прошедшего сезона Суперлиги-1, набирая 14,9 очка, 8,1 подбора, 2,3 передачи, 1,2 перехвата и 0,5 блок-шота в среднем за матч. Даглас помог «Уралмашу» стать чемпионом и был включен в символическую пятерку Суперлиги по итогам плей-офф.

«Уралмаш» – с титулом, Пашутин – непобедимый, бывший чемпион – без медалей. Итоги плей-офф суперлиги-1