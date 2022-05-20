Женская НБА. «Сиэтл» примет «Лос-Анджелес», «Атланта» – «Вашингтон»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.

«Сиэтл» примет на своей площадке «Лос-Анджелес». «Атланта» встретится с «Вашингтоном».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Индиана

21 мая. 2.00

Атланта – Вашингтон

21 мая. 2.30

Сиэтл – Лос-Анджелес

21 мая. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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