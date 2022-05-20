Женская НБА. «Сиэтл» примет «Лос-Анджелес», «Атланта» – «Вашингтон»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.
«Сиэтл» примет на своей площадке «Лос-Анджелес». «Атланта» встретится с «Вашингтоном».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Индиана
21 мая. 2.00
Атланта – Вашингтон
21 мая. 2.30
Сиэтл – Лос-Анджелес
21 мая. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Полуфиналы Единой лиги — ожидания и реальность
«Очень много достается от отца»: Александр Мальцев — о переходе из ЦСКА в «Химки» и игре под руководством папы
Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы