Метта Сэндифорд-Артест: «Определенно хочу однажды стать главным тренером в НБА»

Чемпион НБА 2010 года в составе «Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест признался, что в будущем видит себя на посту главного тренера одной из команд НБА.

«Я определенно хочу однажды стать главным тренером в НБА. Но я не форсирую события. У меня есть пара человек, которые связываются с разными командами.

Но я хотел бы однажды стать главным тренером НБА», – сказал Артест.

После завершения спортивной карьеры в 2017 году Артест работал тренером по развитию игроков в «Саут-Бэй Лейкерс» в G-лиге.

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