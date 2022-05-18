Олег Матыцин: «Мы видим огромный рост популярности АСБ. Видна работа, направленная на подготовку резерва и массовость»

Министр спорта РФ Олег Матыцин накануне 15-летия АСБ рассказал, как за эти годы изменилась лига и в целом студенческий спорт.

«За прошедшие годы стало понятно, что это была не случайная инициатива. В основе АСБ лежала правильная и грамотная идея создания спортивного студенческого движения, на основе очень популярной и значимой для всего российского спорта игры – баскетбол. Игры, которая всегда была известна в России как успешное направление развития: с победами на крупных международных турнирах, своей тренерской школой, огромным количеством занимающихся и популярностью среди молодежи, в частности, в университетах и школах.

Оглядываясь на 15 лет назад, отмечу, что были сделаны верные шаги по привлечению бизнес-сообщества. И сегодня мы видим огромный рост популярности лиги, год от года растущие число команд и уровень проведения соревнований, очень интересные новые форматы… Видна работа, направленная как на подготовку спортивного резерва, так и на массовость, на вовлечение все большего количества партнеров. В Министерстве спорта мы с большим уважением относимся к АСБ и всегда поддерживаем через гранты, методическое взаимодействие.

Важным было формирование законодательной и нормативно-правовой базы развития российского студенческого движения. Мы знаем, российский спортивный студенческий союз стал субъектом физической культуры в федеральном законе. И студенческий спорт занял достойное место в федеральных программах, в деятельности университетов.

На сегодняшний день со стороны Министерства спорта и Министерства образования действует нормативно-правовая база. Соревнования входят в единый календарный план, соответственно, финансируется. Мы видим поддержку в развитии студенческого движения и со стороны регионов, что, в частности, сполна ощущает АСБ», – сказал Олег Матыцин.

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