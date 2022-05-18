Сергей Базаревич – о возможном назначении в «Самару»: «Пока мне нечего комментировать»

отказался прокомментировать возможное назначение на пост главного тренера «Самары», которая в следующем сезоне может перейти из Суперлиги-1 в Единую лигу ВТБ.

«Пока мне нечего комментировать. Когда можно что-то комментировать? Когда случится что-то, тогда и можно будет. Когда? Никто не знает. У вас больше информации. Извините, я не буду ничего сейчас комментировать», — сказал бывший главный тренер сборной России корреспонденту «Матч ТВ».

Вчера в СМИ появилась информация, что Базаревич возглавит «Самару».

«Уралмаш» – с титулом, Пашутин – непобедимый, бывший чемпион – без медалей. Итоги плей-офф суперлиги-1