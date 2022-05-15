Алексей Ефимов: «Монако» обеспечил себе будущее в Евролиге, хотим сохранить лидеров команды»

Генеральный менеджер «Монако» Алексей Ефимов подвел итоги выступления команды в Евролиге-2021/22 и поделился планами на следующий сезон.

«Я горжусь этими ребятами, организацией и Княжеством Монако. Выход в плей-офф – выдающееся достижение для нас, особенно с учетом отмены наших четырех побед над российскими клубами. Мы обеспечили себе будущее в Евролиге. Перед самым началом сезона у нас даже не было разрешения на проведение игр в Монако.

В Евролиге график более плотный, а уровень физической подготовки выше. Когда вы играете против этих команд, они извлекут выгоду из любой вашей ошибки. Самым важным логистическим решением, которое мы приняли, было тратить меньше денег на игроков, чтобы летать на чартере. В конце концов, наши инвестиции окупились. Тем более, учитывая расположение французских команд, без чартера поддерживать такой ритм было бы невозможно.

Всего за восемь лет мы превратились из команды второго дивизиона в профессиональный клуб. Основная причина – увлеченные люди, которые поддержали проект и научились на своих ошибках. Так работает опыт. У нас была огромная поддержка со стороны местного сообщества, правительства и самого принца Альбера II. Ему нравится баскетбол, и он посещал баскетбольные матчи со своим отцом.

Дядечко открыл новую главу в истории «Монако». Когда команда была в третьем дивизионе, он начал инвестировать в нее. Затем он стал президентом и вывел клуб на Еврокубок. Федорычев также является человеком, который долгое время помогал Княжеству. Он настолько полюбил баскетбол, что на 100% сосредоточился на баскетбольной команде, хотя раньше профессионально занимался футболом. У него всегда было долгосрочное видение. Я надеюсь, что он останется хотя бы на столько же лет, сколько провел в футбольной команде.

Мы постараемся увеличить наш бюджет. Нужно иметь в виду, что в следующем году правила финансового фэйр-плей изменятся. Это означает, что только половина бюджета может быть внесена акционерами, поэтому нам нужно заработать другую половину. Для плей-офф мы могли бы разрешить спонсорство с криптовалютной платформой. Мы пытаемся исследовать новые цифровые рынки. Из открытых источников я узнал, что по бюджету нам уступают только «Альба», «Панатинаикос» и «Црвена Звезда».

Прошлым летом у нас была головная боль, потому что мы не могли удержать наших игроков после успешных сезонов. Я верю, что нынешние ключевые игроки сначала выслушают нас, прежде чем принимать какие-либо решения. Хотим показать Евролиге и другим клубам, что турнир может извлечь выгоду из сотрудничества с Монако. При этом одной из наших главных целей было доказать, что мы как организация готовы оставаться на этом уровне.

Летом будет проведена еще одна реконструкция арены, которая увеличит вместимость до 5 000 человек. Так что никаких противоречий с регламентом Евролиги не будет. Главная проблема – вместимость, но также планируем улучшить освещение. Кроме того, мы работаем над проектом новой арены. Понимаем, что это правильный путь, если у нас есть шанс остаться в Евролиге на долгий срок», – сказал Ефимов.

От журналиста до босса клуба Евролиги: история генменеджера «Монако» Олексия Ефимова