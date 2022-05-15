Костас Слукас: «Финал четырех»-2022 – важнейший в моей карьере, вся Греция будет за нас»

Разыгрывающий «Олимпиакоса» рассказал о возвращении в клуб и поделился ожиданиями от «Финала четырех» , который пройдет с 19 по 21 мая в Белграде.

«Это особенное событие для меня. Думаю, это самый важный «Финал четырех» в моей карьере. В 2020 году, когда я вернулся в команду, у меня был разговор с руководством и вместе мы строили мечты о будущем «Олимпиакоса». Я имел в виду именно это: попасть в «Финал четырех» с амбициозной командой, готовой бороться на равных с лучшими соперниками.

«Олимпиакос» – это клуб, который сделал меня известным баскетболистом. Я здесь вырос, у меня были удачные дни и не очень. В 2015-м году я был вынужден принять сложное решение и уехать. Я тогда сказал: «Прощайте, мы еще встретимся». Я имел в виду именно такое возвращение. Тогда болельщики не понимали этого, но я думаю, что сейчас они понимают. Мы греческая команда, и люди нас поддерживают. Я говорю не только о болельщиках . Это очень волнительное событие, потому что вся страна будет на нашей стороне», – сказал Слукас.

«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы