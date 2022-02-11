Бросок Слукаса под сирену принес «Олимпиакосу» победу над «Анадолу Эфесом» в овертайме

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Разыгрывающий «Олимпиакоса» Костас Слукас стал автором победного трехочкового броска в овертайме матча против «Анадолу Эфеса».

При «-1» у греческой команды за 10 секунд до конца овертайма Слукас забрал подбор в защите, прошел через всю площадку, скинул на Шакила Маккиссика, получил обратную передачу на трехочковой дуге и отправил победный мяч в кольцо.

«Олимпиакос» победил со счетом 87:85. Слукас стал самым результативным игроком встречи, набрав 23 очка, 6 передач и 5 подборов.

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