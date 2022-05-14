Чемпион G-лиги-2022 Маркус Фостер перешел в «Промитеас»

Греческий «Промитеас» подписал двухлетнее соглашение с атакующим защитником Маркусом Фостером (26 лет, 191 см).

Как отмечает инсайдер Эмилио Кархия, по условиям контракта возможен переход игрока в команду НБА или нынешним летом. В следующем сезоне будет выступать в Еврокубке.

Фостер недавно стал чемпионом G-лиги-2021/22 с «Рио-Гранде». Он набирал за эту команду 18,5 очка, 4,3 передачи, 3,8 подбора и 1,2 перехвата в среднем за матч.

В сезоне-2020/21 баскетболист также выступал за греческий и , а в сезоне-2019/20 – за израильский .

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