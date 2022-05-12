Женская НБА. «Атланта» одолела «Лос-Анджелес», «Чикаго» был сильнее «Нью-Йорка»

В среду, 11 мая, в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоялись три матча.

«Атланта» одолела , был сильнее , «Финикс» разгромил .

Женская НБА

Регулярный чемпионат

– Лос-Анджелес – 77:75 (18:14, 22:25, 22:15, 15:21)

АТЛАНТА: Ховард (21 + 8 подборов), Паркер (10 + 5 подборов).

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Кэнеда (19 + 6 подборов), Огвумике (17 + 15 подборов).

11 мая. 2:00

Чикаго – Нью-Йорк – 83:50 (16:9, 20:8, 19:15, 28:18)

ЧИКАГО: Эванс (15), Гарднер (14).

НЬЮ-ЙОРК: Сю (10), Ховард (8 + 5 подборов).

11 мая. 3:00

Финикс – Сиэтл – 97:77 (16:18, 23:13, 32:23, 26:14)

ФИНИКС: Чарльз (22 + 11 подборов), Диггинс-Смит (19 + 7 подборов).

СИЭТЛ: Лойд (26 + 5 подборов), Берд (14 + 6 передач).

11 мая. 5:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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