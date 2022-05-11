Семен Антонов – о потасовке с Барфордом: «Он шел забивать, я – останавливать, это не UFC»

Форвард ЦСКА Семен Антонов прокомментировал инцидент в концовке третьего матча серии 1/2 финала лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (82:94, 2-1).

Антонов жестко сфолил на игроке «Локо» , который убежал в быстрый отрыв за три секунды до конца встречи. В результате завязалась потасовка с участием нескольких игроков.

и , которые в этот момент находились на скамейке запасных, вышли на площадку, за что были удалены.

«Не нужно делать из этого какой-то UFC или что-то такое. Просто соперник шел забивать, я шел его останавливать. Ничего такого нет. После матча мы пожали руки, и все. Все игроки понимают, что эмоции – часть игры. Никто не хочет проигрывать, поэтому все нормально», – прокомментировал инцидент Антонов.

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