Никита Курбанов и Никола Милутинов были удалены в 3-м матче с «Локомотивом»

Игроки ЦСКА Никола Милутинов и заработали удаление в третьем матче серии 1/2 финала лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (82:94, 2-1).

Инцидент произошел в концовке заключительной четверти матча. Атакующий защитник краснодарцев столкнулся в быстром отрыве с форвардом армейцев , после чего между игроками возникла перепалка.

Милутинов и Курбанов, оказавшиеся в этот момент на скамейке запасных, вышли на паркет, что запрещено правилами. В результате оба получили удаление.

«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы