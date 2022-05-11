Никита Курбанов и Никола Милутинов были удалены в 3-м матче с «Локомотивом»

Теги ЦСКА Никита Курбанов Локомотив-Кубань Семен Антонов Единая лига ВТБ Никола Милутинов Джейлен Барфорд Баскетбол

Игроки ЦСКА Никола Милутинов и Никита Курбанов заработали удаление в третьем матче серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (82:94, 2-1).

Инцидент произошел в концовке заключительной четверти матча. Атакующий защитник краснодарцев Джейлен Барфорд столкнулся в быстром отрыве с форвардом армейцев Семеном Антоновым, после чего между игроками возникла перепалка.

Милутинов и Курбанов, оказавшиеся в этот момент на скамейке запасных, вышли на паркет, что запрещено правилами. В результате оба получили удаление.

«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные