Никита Курбанов и Никола Милутинов были удалены в 3-м матче с «Локомотивом»

Игроки ЦСКА Никола Милутинов и Никита Курбанов заработали удаление в третьем матче серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (82:94, 2-1).
Инцидент произошел в концовке заключительной четверти матча. Атакующий защитник краснодарцев Джейлен Барфорд столкнулся в быстром отрыве с форвардом армейцев Семеном Антоновым, после чего между игроками возникла перепалка.
Милутинов и Курбанов, оказавшиеся в этот момент на скамейке запасных, вышли на паркет, что запрещено правилами. В результате оба получили удаление.
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