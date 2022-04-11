Дэмиан Лиллард: «В следующем сезоне мы будем лучше, чем были»

Теги Портленд НБА видео Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард перед заключительным матчем команды в этом сезоне обратился к болельщикам, пообещав, что в следующем сезоне «Блэйзерс» станут лучше.

«Мне нужно, чтобы все уяснили только одно: так больше продолжаться не будет. В следующем сезоне мы будем лучше, чем были, так что сейчас давайте пошумим в честь команды.

В следующем сезоне мы врубим на полную», – заявил Лиллард.

«Портленд» занял 13-е место в Западной конференции и не попал в турнир плей-ин.

Номера «0» и «00» – культовые в НБА, и теперь их могут брать даже одноклубники. Но раньше под нулями играли только фрики и пижоны

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные