Дэмиан Лиллард: «В следующем сезоне мы будем лучше, чем были»

Разыгрывающий перед заключительным матчем команды в этом сезоне обратился к болельщикам, пообещав, что в следующем сезоне «Блэйзерс» станут лучше.

«Мне нужно, чтобы все уяснили только одно: так больше продолжаться не будет. В следующем сезоне мы будем лучше, чем были, так что сейчас давайте пошумим в честь команды.

В следующем сезоне мы врубим на полную», – заявил Лиллард.

«Портленд» занял 13-е место в Западной конференции и не попал в турнир плей-ин.

Номера «0» и «00» – культовые в НБА, и теперь их могут брать даже одноклубники. Но раньше под нулями играли только фрики и пижоны