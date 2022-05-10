Чендлер Парсонс – о деньгах, которые заработал в НБА: «Я удвоил их количество»

Бывший игрок во время общения в твиттере рассказал о том, как распорядился заработанными в деньгами.

Пользователь: Что ты сделал со всеми этими деньгами, которые похитил за время в НБА?

Парсонс: Удвоил их количество 🤯🤯

38-й номер драфта-2011 за 9 сезонов заработал 127 миллионов долларов.

После подписания крупного контракта с «Гризлис» Парсонс редко появлялся на площадке из-за травм. В январе форвард объявил о завершении карьеры.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство