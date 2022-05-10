Чендлер Парсонс – о деньгах, которые заработал в НБА: «Я удвоил их количество»

Бывший игрок «Мемфиса» Чендлер Парсонс во время общения в твиттере рассказал о том, как распорядился заработанными в НБА деньгами.
Пользователь: Что ты сделал со всеми этими деньгами, которые похитил за время в НБА?
Парсонс: Удвоил их количество 🤯🤯
38-й номер драфта-2011 за 9 сезонов заработал 127 миллионов долларов.
После подписания крупного контракта с «Гризлис» Парсонс редко появлялся на площадке из-за травм. В январе форвард объявил о завершении карьеры.
Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство