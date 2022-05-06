Майк Браун готов возглавить «Сакраменто»

вошел в число кандидатов на пост главного тренера . По словам его представителя Уоррена Легари, 52-летний специалист готов возглавить «Кингз», если клуб предложит ему должность.

«Майк готов взяться за эту работу, потому что знает, что его поддержат и у него будет шанс на победу. Он считает это хорошей работой и с нетерпением ждет, когда ему предложат стать главным тренером.

В первую очередь ему нравятся люди, которые работают в этом клубе. И он считает, что у команды достаточно таланта, чтобы претендовать на выход в плей-офф», – передает слова Легари The Sacramento Bee.

Браун с 2016 года работает ассистентом главного тренера , но надеется снова стать главным тренером.

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