В США в эти выходные состоялся первый в истории Гран-при Майами по автогонкам в классе «Формула-1».

Перед стартом гонки бывший гонщик, ныне комментатор Мартин Брандл начал брать интервью у экс-игрока Дьюка Паоло Банкеро, который претендует на 1-й номер драфта этого года.

В процессе выяснилось, что Брандл принял Банкеро за известного квотербека НФЛ Патрика Махоумса. Он извинился перед баскетболистом, который на 17 сантиметров выше футболиста «Чифс».

«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы