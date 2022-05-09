Журналист перепутал кандидата на 1-й пик драфта-22 с известным игроком НФЛ перед Гран-при Майами

Теги НБА видео NCAA Мартин Брандл университет Дьюк НФЛ Формула-1 Гран-при Майами Патрик Махоумс Паоло Банкеро Баскетбол

В США в эти выходные состоялся первый в истории Гран-при Майами по автогонкам в классе «Формула-1».

Перед стартом гонки бывший гонщик, ныне комментатор Мартин Брандл начал брать интервью у экс-игрока Дьюка Паоло Банкеро, который претендует на 1-й номер драфта НБА этого года.

В процессе выяснилось, что Брандл принял Банкеро за известного квотербека НФЛ Патрика Махоумса. Он извинился перед баскетболистом, который на 17 сантиметров выше футболиста «Чифс».

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