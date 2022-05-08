«Тенерифе» – победитель Лиги чемпионов-2021/22

Теги Манреса Сасу Салин Тенерифе Лига чемпионов Баскетбол

«Тенерифе» стал победителем Лиги чемпионов ФИБА в сезоне-2021/22.

В финальном матче был обыгран другой испанский клуб – «Манреса». Встреча завершилась со счетом 98:87.

Самым результативным игроком встречи стал Сасу Салин, который набрал 18 очков (7-11 с игры, 4-8 трехочковых), 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват за 30 минут на площадке.

«Тенерифе» выиграл данный трофей во второй раз в своей истории. Впервые это удалось клубу в 2017-м году.

«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы

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