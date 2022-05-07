Бранко Максимович: «Локо» мало двигал мяч в нападении, в защите не отрабатывал установки»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович остался недоволен отсутствием командной игры в матче плей-офф против ЦСКА (72:86, 0-2).

«Игра разделилась на две части. Несмотря на незабитые открытые броски и нереализованные штрафные в первой половине, мы были очень близки к сопернику в счете. Но после перерыва у игроков потерялось чувство командной игры – действовали слишком индивидуально. А в матче против ЦСКА достаточно одного неподготовленного и неоправданного броска – и все, соперник тут же накажет за это.

Мы мало двигали мяч в нападении, в защите не отрабатывали установки. Да и в целом допустили слишком много ошибок. В первую очередь это касается нашей молодежи. Да, мы понимаем, что матчи против ЦСКА – это серьезное давление, в том числе эмоциональное, но с этим нужно справляться и необходимо делать то, что отрабатываем в процессе подготовки», – заявил Максимович.

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