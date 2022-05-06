«Локомотив-Кубань» оштрафован на 100 тысяч рублей за мат Эррика Макколлума в адрес судей

Лига ВТБ оштрафовала «Локомотив-Кубань» на 100 000 рублей за неспортивное поведение игрока команды Эрика Макколлума, который позволил себе нецензурные выражения в адрес судей во время матча с ЦСКА.

«Директорат Единой Лиги ВТБ рассмотрел рапорт комиссара и судей, работавших на первом матче полуфинальной серии плей-офф ЦСКА — «Локомотив-Кубань», на основании чего в соответствии с Регламентом постановил:

— За неспортивное поведение игрока ПБК «Локомотив-Кубань» Эрика Макколлума по отношению к судьям с использованием нецензурных выражений в соответствии со статьей 65.1 (неспортивное поведение со стороны игрока по отношению к участникам матча) Регламента Чемпионата Единой Лиги ВТБ оштрафовать ПБК «Локомотив-Кубань» на 100 000 (сто тысяч) рублей», – говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

«Локомотив-Кубань» уступил ЦСКА в первом матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ – 90:93.

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