Джоэл Эмбиид: «Реакция болельщиков «Торонто» на травму изменила мое мнение о них»

Центровой «Сиксерс» признался, что его разочаровали поклонники «Рэпторс», которые радовались полученным им повреждениям в столкновении с Паскалем Сиакамом.

По ходу противостояния канадские поклонники также скандировали «К черту Эмбиида».

«Мне всегда казалось, что у «Рэпторс» отличные болельщики, но их реакция на травму изменила мое мнение.

Возможно, их разозлило мое празднование, когда я изобразил аэроплан», – заявил Эмбиид.

Кандидат на приз MVP сезона получил сотрясение и перелом глазницы в шестом матче с , в результате чего пропустил две игры с «Майами».

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев