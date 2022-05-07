Джоэл Эмбиид: «Реакция болельщиков «Торонто» на травму изменила мое мнение о них»

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид признался, что его разочаровали поклонники «Рэпторс», которые радовались полученным им повреждениям в столкновении с Паскалем Сиакамом.
По ходу противостояния канадские поклонники также скандировали «К черту Эмбиида».
«Мне всегда казалось, что у «Рэпторс» отличные болельщики, но их реакция на травму изменила мое мнение.
Возможно, их разозлило мое празднование, когда я изобразил аэроплан», – заявил Эмбиид.
Кандидат на приз MVP сезона получил сотрясение и перелом глазницы в шестом матче с «Торонто», в результате чего пропустил две игры с «Майами».
В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев