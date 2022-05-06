Дариуш и Кшиштоф Лавриновичи завершили карьеры

Братья-близнецы Дариуш и , последние два года выступавшие за литовский клуб «Витис», объявили о завершении карьер.

Свой последний матч 42-летние баскетболисты проведут 18 июня на арене Avia Solutions Group в Вильнюсе. В этой товарищеской встрече сыграют бывшие звезды литовского баскетбола, такие как Римантас Каукенас, Рамунас Шишкаускас и Линас Клейза.

Дариуш и Кшиштоф родились в Вильнюсе в 1979 году. Оба начали карьеру в «Алите» в 1996 году, после чего их пути разошлись. Кшиштоф выступал в России за , «Динамо Москва» и УНИКС, а также в Испании, Италии и Литве. Дариуш поиграл в России за , «Динамо Москва» и , в Литве, Испании, Турции, Украине и Италии.

С 2016 года братья всегда играли в одной команде: «Литкабелис» (2016–18), «Пренай» (2018–19), «Лондон» (2019–20) и «Витис».

Оба брата, большую часть своих карьер игравшие на позиции центрового, были постоянными членами сборной Литвы. Вместе они завоевали бронзу Евробаскета-2007 и серебро Евробаскета-2013.

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