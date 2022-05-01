Джерри Уэст готов подать жалобу в Верховный суд из-за сериала HBO про «Лейкерс»

Легендарный игрок, тренер и генеральный менеджер «Лейкерс» в интервью The Los Angeles Times подтвердил, что готов подать жалобу в Верховный суд на авторов сериала «Время побеждать: Расцвет династии «Лейкерс», который вышел на канале HBO.

«Этот сериал сделал всех нас похожими на героев мультфильма. Они унизили кое-что стоящее. Если придется, я доведу это до Верховного суда», – заявил Уэст.

20 апреля сообщалось, что Уэст потребовал опровержения и извинений за то, как его изобразили в сериале. По словам адвокатов, опровержения должны быть даны не позднее, чем через две недели.

Уэст является восьмикратным чемпионом НБА в качестве генерального менеджера (шесть раз – с «Лейкерс», два раза – с «Голден Стэйт») и был дважды признан лучшим функционером года (1995, 2004). Также он стал чемпионом НБА в качестве игрока «Лейкерс» (1972).

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