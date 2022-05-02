Дин Уэйд возобновил тренировки после разрыва мениска

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Тяжелый форвард «Кливленда» Дин Уэйд, который пропустил концовку сезона из-за разрыва мениска, по разрешению врачей возобновил тренировки. Игрок уже выполняет упражнения на площадке, сообщает журналист Cleveland.com Крис Федор.

В конце марта Уэйд перенес операцию по восстановлению разорванного мениска в правом колене. Форвард травмировался 12 марта в матче против «Чикаго».

В сезоне-2021/22 25-летний форвард набирал за «Кавальерс» 5,3 очка, 2,9 подбора и 1,0 передачи в среднем за матч.

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