«Это было всегда о том, что она давала баскетболу взамен». Nike представила мини-фильм, посвященный дочери Кобе Брайанта

Компания Nike представила мини-фильм, посвященный дочери Джанне Брайант, дочери легендарного баскетболиста «Лейкерс» Кобе Брайанта.

«Это никогда не было связано с тем, что она получала от баскетбола. Это всегда было о том, что она давала взамен. Джиджи вдохновляла своих товарищей по команде, своих наставников и следующее поколение», – говорится в аннотации к мини-фильму.

Видеоролик Nike выполнен в стилистике короткометражного анимационного фильма «Дорогой Баскетбол», за создание которого Брайант получил Оскар в 2018-м году.

Кобе и его дочь погибли в результате крушения вертолета в январе 2020-го года. 1 мая Джанне исполнилось бы 16 лет.

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