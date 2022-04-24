Димитрис Итудис: «Нижний» реализовывал броски, ЦСКА – нет, концовка получилась сложной»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил важность реализации бросков во втором матче серии плей-офф лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (91:89, 2-0).

«Поздравляю команду с победой и счетом 2-0 в серии. Сейчас не время анализировать. Очевидно, что мы лучше подготовились, чем в предыдущем матче, лучше начали игру. Соперник атаковал с более высоким процентом, у нас были шансы для свободных бросков, но мы ими не воспользовались.

За счет штрафных и трехочковых подтянулся, и концовка получилась сложной. Очевидно, что у нас впереди еще много работы. Спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать», – сказал Итудис.

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