Димитрис Итудис: «Нижний» реализовывал броски, ЦСКА – нет, концовка получилась сложной»

Теги ЦСКА Нижний Новгород Единая лига ВТБ Димитрис Итудис Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил важность реализации бросков во втором матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (91:89, 2-0).

«Поздравляю команду с победой и счетом 2-0 в серии. Сейчас не время анализировать. Очевидно, что мы лучше подготовились, чем в предыдущем матче, лучше начали игру. Соперник атаковал с более высоким процентом, у нас были шансы для свободных бросков, но мы ими не воспользовались.

За счет штрафных и трехочковых «Нижний» подтянулся, и концовка получилась сложной. Очевидно, что у нас впереди еще много работы. Спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать», – сказал Итудис.

Швед все еще лучший, Мартюк — топ среди молодых. Раздаем награды россиянам в лиге ВТБ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные