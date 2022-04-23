Димитрис Итудис: «Баскетбол – игра серий, и не так важно, до трех побед она идет или до четырех»

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал увеличение числа матчей в плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Думаю, лига сделала это по определенным обстоятельствам. Плей-офф начался раньше обычного, поэтому его нужно было растянуть, стало больше матчей, добавилась серия за третье место.

Профессиональный баскетбол – это игры плей-офф. В НБА играют из семи матчей, и эта схема оправдала себя. Мы с удовольствием играем и «Финал четырех», но баскетбол – игра серий, и не так важно, до трех побед она идет или до четырех», – передает слова Итудиса ТАСС.

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