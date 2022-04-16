Кариму Абдул-Джаббару исполнилось 75 лет

Легендарному баскетболисту, члену славы 16 апреля исполнилось 75 лет.

Абдул-Джаббар является рекордсменом по количеству набранных очков за всю историю НБА (38 387). За свою карьеру он шесть раз становился MVP лиги и 19 раз принимал участие в Матчах всех звёзд. Данные показатели также являются лучшими в истории.

Кроме того, баскетболист шесть раз выигрывал титул чемпиона НБА в составе (1 раз) и (5 раз) и дважды признавался Самым ценным игроком финала .

В 1996 году он был включен в число 50 лучших игроков в истории лиги, а в 2021 году – в число 75 лучших игроков.

«Живу здесь, но это не моя страна» – «Может, вам свалить отсюда?» Абдул-Джаббар боролся за справедливость, а стал врагом государства