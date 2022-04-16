Бен Симмонс допущен к командным тренировкам

Разыгрывающий «Бруклина» начнет тренироваться с командой на следующей неделе.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, игрок не испытывал проблем в последнее время, когда индивидуально работал над броском и физическим состоянием.

Ранее стало известно, что Симмонс может вернуться на площадку во время 4-го, 5-го или 6-го матча серии плей-офф против «Селтикс».

Австралиец не провел в нынешнем сезоне ни одного матча из-за повреждения позвоночника и психологических проблем. В феврале его обменяли из «Филадельфии» в «Бруклин», после чего он стал набирать форму в надежде сыграть в нынешнем сезоне.

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