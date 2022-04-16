ЦСКА выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/22.

В заключительном матче армейцы крупно обыграли (101:54), это их девятая победа в турнире подряд.

Таким образом, московский клуб завершил чемпионат с показателями 15-3 и занял первое место. Вторым стал (14-4), третьим – (14-4).

В последний раз ЦСКА выигрывали регулярный чемпионат лиги ВТБ в сезоне-2018/19.

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