Ламело Болл: «Больше никогда в жизни не должен надевать 2-й номер»

Разыгрывающий заявил, что в следующем сезоне сменит свой 2-й игровой номер на 1-й, под которым он выступал на протяжении большей части своей школьной и международной карьеры.

«Это должно случиться. Я больше никогда в жизни не должен надевать 2-й номер», – сказал Болл.

Когда «Хорнетс» выбрали Болла на драфте, 1-й номер принадлежал . После того, как Монк перешел в «Лейкерс» в 2021 году, Болл пропустил крайний срок для смены номера и отложил ее на год.

Вчера «Шарлотт» проиграл «Атланте» в матче плей-ин (103:132) и не вышел в плей-офф.

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