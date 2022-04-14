Эррик Макколлум: «Для меня нет разницы, за счет чего помогать «Локо» одерживать победы»

Защитник «Локомотива-Кубань» сказал, что комфортно чувствует себя в амплуа и главного снайпера команды, и главного распасовщика.

«Когда я с мячом, партнеры моего персонального опекуна стараются его страховать. Это значит, где-то освобождается наш игрок. А я хорошо вижу площадку, читаю игру, от моих глаз это не скроешь.

Для меня в принципе нет разницы, за счет чего помогать «Локо» одерживать победы. Я стараюсь быть эффективным в своем вкладе в общекомандный успех. И рад, что удается найти в этом баланс с партнерами, мы хорошо друг друга понимаем», – сказал Макколлум.

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