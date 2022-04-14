Владислав Емченко: «Пашутин помог мне поверить в себя»

Защитник «Локомотива-Кубань» и сборной России Владислав Емченко рассказал о роли, которую сыграл в его карьере бывший главный тренер команды .

«Я благодарен Евгению Юрьевичу, это первый тренер, с которым я «зашел» в Единую лигу и в Еврокубок. У молодых игроков, когда они начинают играть на каком-то высоком уровне, все равно есть какой-то страх. А он до тренировок, на тренировках, после тренировок говорил – и не только мне, а всем молодым – что надо верить в себя, что мы все можем, что мы высокие, умеем бросать и все такое. Он помогал поверить в себя.

Когда так получилось, что «Локо» и Пашутин перестали сотрудничать, мы были на выезде. Мы тогда много проигрывали, и это не было шоковой новостью. Но все равно ты просыпаешься утром и читаешь это. Помню ощущение неопределенности – блин, а как это так…

У меня просто не было такого опыта раньше. А потом я подумал, что в карьере может быть много тренеров, это жизнь, это баскетбол. И я успокоился. Но да, это он помог мне поверить в себя, я понял, что могу быть полезен команде, и к моменту, когда он ушел, я уже был полноценным звеном», – заявил Емченко.

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