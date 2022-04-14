«Панатинаикос» объявил о назначении Гиоргоса Вовораса на пост главного тренера

официально объявил о назначении Гиоргоса Вовораса на пост главного тренера.

Соглашение с Воворасом рассчитано до конца текущего сезона.

Воворас руководил «Панатинаикосом» в прошлом сезоне, но покинул клуб в январе в связи с неудовлетворительными результатами.

Помимо главного тренера Димитриса Прифтиса, греческий клуб на этой неделе расстался с генеральным менеджером Димитрисом Диамантидисом, техническим директором Никосом Паппасом и президентом Панайотисом Триантопулосом.

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