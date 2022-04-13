Фрагискос Алвертис отказался от должности генерального менеджера и покинет «Панатинаикос» спустя 32 года

Бывшая звезда отказался от должности генерального менеджера и покинет руководство греческого клуба.

Вчера сообщалось, «Панатинаикос» расстался с главным тренером Димитрисом Прифтисом, генеральным менеджером , техническим директором Никосом Паппасом и президентом Панайотисом Триантопулосом.

48-летний Алвертис, занимавший должность генерального менеджера вместе с Диамантидисом, оказался единственным из бывшего руководства клуба, кому было предложено остаться. Но бывший игрок «Пао» отказался, отметив, что причины его ухода из клуба «сугубо личные».

Алвертис провел в «Панатинаикосе» в общей сложности 32 года, 19 из которых в качестве игрока.

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