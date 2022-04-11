Леон Роуз: «Тибодо – один из лучших тренеров в НБА»

Президент «Нью-Йорка» Леон Роуз оценил работу главного тренера команды Тома Тибодо в сезоне-2021/22.
«Тибс – один из лучших тренеров в НБА.
Очевидно, что никто из нас не доволен результатами этого сезона. Но Тибс готовит нашу команду лучше, чем кто-либо.
Я считаю, что он хорошо поработал в данных обстоятельствах», – сказал Роуз.
В прошлом сезоне Тибодо был признан лучшим тренером лиги, однако в этом году ему не удалось вывести команду в плей-офф.
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