Леон Роуз: «Тибодо – один из лучших тренеров в НБА»

Президент Леон Роуз оценил работу главного тренера команды в сезоне-2021/22.

«Тибс – один из лучших тренеров в НБА.

Очевидно, что никто из нас не доволен результатами этого сезона. Но Тибс готовит нашу команду лучше, чем кто-либо.

Я считаю, что он хорошо поработал в данных обстоятельствах», – сказал Роуз.

В прошлом сезоне Тибодо был признан лучшим тренером лиги, однако в этом году ему не удалось вывести команду в плей-офф.

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