Димитрис Итудис: «Нам было приятно сыграть в Алматы при почти полном зале»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил хорошую атмосферу на арене во время матча против «Астаны» (96:48) в Алматы.

«Поздравляю команду, мы сегодня были лучше на паркете. Отработали некоторые моменты, действовали серьезно, а потому добились такой очевидной разницы. Продолжаем работать дальше.

Нам было приятно сыграть в Алматы при почти полном зале, люди здесь понимают баскетбол и создали хорошую атмосферу», – сказал Итудис.

ЦСКА впервые провел матч в Алматы в постсоветский период. Казахстанский клуб объясняет переезд техническими причинами и стремлением популяризации баскетбола в других регионах страны.

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