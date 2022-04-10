Джа Морэнт: «Чувствовал, что нужно провести один-два матча, чтобы вернуться в форму»

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт прокомментировал свое возвращение в строй за два матча до завершения регулярного чемпионата.

«Чувствовал, что нужно провести один или два матча, чтобы вернуться в форму.

Чтобы почувствовать игру, ничто не сравнится с настоящим матчем, ни тренировка, ни что-то еще. Просто хотел быть готовым к работе», – сказал Морэнт.

Морэнт не играл с 18 марта из-за боли в колене и пропустил девять матчей. Разыгрывающий вернулся в стартовую пятерку в субботнем победном матче против «Нового Орлеана» (141:114) и набрал 21 очко с 9 передачами.

«Мемфис» досрочно обеспечил себе второе место в Западной конференции.

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна