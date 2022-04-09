«Атланта» подписала двусторонний контракт с Чонди Брауном

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«Атланта» заключила двустороннее соглашение с атакующим защитником Чонди Брауном (23 года, 196 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Игрок начинал нынешний сезон в составе «Лейкерс», но был отчислен в декабре. После этого он присоединился к «Хоукс» и провел за команду три матча, набирая в среднем 9,7 очка и 4,7 подбора при реализации 40% трехочковых.

С января Браун выступал за фарм-команду «Лейкерс» в Лиге развития.

«Атланта» с показателями 42-39 занимает девятое место в таблице Восточной конференции и примет участие в плей-ин.

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