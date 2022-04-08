Евролига. Женщины. «Финал четырех». «Авенида» против «Шопрона», УСК сыграет с «Фенербахче»

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Сегодня в Стамбуле стартует «Финал четырех» женской Евролиги.

В полуфинальных матчах испанская «Авенида» встретится с венгерским «Шопроном», чешский УСК сыграет с турецким «Фенербахче».

Евролига

Финал четырех

Стамбул, Турция

1/2 финала

АВЕНИДА ИСПАНИЯ – Шопрон Венгрия

8 апреля. 17:00

УСК Чехия – Фенербахче Турция

8 апреля. 20:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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