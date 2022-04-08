Евролига. Женщины. «Финал четырех». «Авенида» против «Шопрона», УСК сыграет с «Фенербахче»

Сегодня в Стамбуле стартует «Финал четырех» женской Евролиги.

В полуфинальных матчах испанская встретится с венгерским «Шопроном», чешский УСК сыграет с турецким «Фенербахче».

Финал четырех

Стамбул, Турция

1/2 финала

АВЕНИДА ИСПАНИЯ – Шопрон Венгрия

8 апреля. 17:00

УСК Чехия – Фенербахче Турция

8 апреля. 20:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Фильм о баскетболе, который получил Оскар-2022. Чем он так вдохновил?

Анна Позднякова: «Семья разбирается в баскетболе лучше, чем я – в фехтовании»