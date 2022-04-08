Евролига. Женщины. «Финал четырех». «Авенида» против «Шопрона», УСК сыграет с «Фенербахче»

Сегодня в Стамбуле стартует «Финал четырех» женской Евролиги.
В полуфинальных матчах испанская «Авенида» встретится с венгерским «Шопроном», чешский УСК сыграет с турецким «Фенербахче».
Финал четырех
Стамбул, Турция
1/2 финала
АВЕНИДА ИСПАНИЯ – Шопрон Венгрия
8 апреля. 17:00
УСК Чехия – Фенербахче Турция
8 апреля. 20:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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