Джеймс Наннэлли отреагировал на старый твит о том, что «Маккаби» намерен от него избавиться

Форвард тель-авивского «Маккаби» Джеймс Наннэлли отреагировал на старое сообщение инсайдера Луки Д’Алессандро, датированное 28 декабря 2021 года.
«Джеймс Наннэлли скоро может покинуть «Маккаби». Как только клуб найдет ему замену», – написал Д’Алессандро.
Американский игрок ответил на твит смайликом с задумчивым лицом.
В декабре сообщалось, что Наннэли конфликтует с одноклубниками и может перебраться в китайский чемпионат.
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