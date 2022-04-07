«Миннесота» подпишет контракт с Грегом Монро до конца сезона

Центровой Грег Монро (31 год, 211 см) продолжит карьеру в «Миннесоте».

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, стороны заключат контракт до конца сезона-2021/22.

Монро в нынешнем сезоне НБА поиграл за «Вулвс», «Уизардс», «Бакс» и «Джаз». В среду истек 10-дневный контракт баскетболиста с клубом из Солт-Лейк-Сити.

В составе «Миннесоты» экс-игрок «Химок» провел 3 матча, набирая 6,7 очка 7,0 подбора и 3,7 передачи в среднем за встречу.

Номера «0» и «00» – культовые в НБА, и теперь их могут брать даже одноклубники. Но раньше под нулями играли только фрики и пижоны