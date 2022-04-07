Чарльз Баркли – о длительном контракте и росте зарплат: «Джордан сказал, что мы сами это подписали и должны отрабатывать»

Член Зала славы вспомнил о том, как в 80-е заключил долгосрочный контракт и в связи с ростом зарплат постепенно стал получать меньше, чем одноклубники.

«Когда я подписывал свой 10-летний контракт, не ожидал, что зарплаты вырастут так, как они выросли. Мы с Майклом обсуждали тот факт, что многие наши одноклубники зарабатывают больше, чем мы. В итоге Джордан сказал: «Нам надо заткнуться. Мы сами это подписали и должны отрабатывать контракты», – сказал Баркли.

В 1986 году Баркли заключил с «Филадельфией» 8-летний контракт на 13 миллионов долларов. Через несколько сезонов соглашение было пересмотрено.

Номера «0» и «00» – культовые в НБА, и теперь их могут брать даже одноклубники. Но раньше под нулями играли только фрики и пижоны